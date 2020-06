Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) hatte sich zunächst oberhalb wichtiger Unterstützungen behauptet und legte dann infolge der Korrektur an den Aktienmärkten weiter zu, so die Analysten der Helaba.Die Abwärtstrendlinie von Mai habe im Zuge dessen überwunden werden können. Die quantitativen Indikatoren würden zwar noch keine Entwarnung geben, das Bild helle sich aber merklich auf. Die Stochastic steige und der ADX gebe nach. Unterstützungen für den Future lokalisieren die Analysten der Helaba zunächst an der Mai-Abwärtslinie bei 174,58 und im Bereich 172,59/72. Hürden bestünden bei 175,34 und bei 175,78. Die Trading-Range liege zwischen 174,58 und 175,78. (12.06.2020/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...