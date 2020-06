Nestlé richtet sich neu aus

Nestlé (WKN: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350) will sich in Zukunft stärker im profitablen Geschäft mit Nahrungsmittel-Ergänzungsmitteln engagieren. Deshalb hat sich der weltweit führende Lebensmittelkonzern mehrheitlich am US-Unternehmen Vital Proteins beteiligt.

Vital Proteins ist der Betreiber einer Lifestyle- und Wellness-Plattform und vertreibt Nahrungsergänzungsmittel, Getränke und Nahrungsmittelprodukte. Finanzielle Einzelheiten des Firmenverkaufs an Nestlé sind noch nicht bekannt. Das US-Unternehmen Vital Proteins soll auch nach der Nestlé-Übernahme eigenständig operieren.

Verkauf des Wassergeschäfts in Nordamerika

Außerdem gab Nestlé bekannt, dass ein Verkauf des Wassergeschäfts in Nordamerika geprüft wird. Dabei geht es um regionale Quellwassermarken, das Geschäft mit aufbereitetem Flaschenwasser und der Getränkeliefer-Service von Nestlé Waters in Nordamerika.

