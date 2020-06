Die Wiener Börse hat sich am Freitagvormittag mit etwas festerer Tendenz präsentiert. Der ATX wurde gegen 10 Uhr mit 2.300,09 Punkten nach 2.270,52 Einheiten am Donnerstag errechnet, das ist ein Plus von 29,57 Punkten bzw. 1,30 Prozent.Das europäische Umfeld fand nach den zuletzt deutlichen Kurseinbußen noch keine klare Richtung. Marktbeobachter sprachen von einem Stabilisierungsversuch. Auslöser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...