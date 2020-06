Apple hat den Termin und das Programm für die hauseigene Entwicklerkonferenz WWDC 2020 angekündigt. Wegen der Coronakrise wird sie ausschließlich online stattfinden - die Keynote startet am 22. Juni um 19 Uhr europäischer Sommerzeit. Die seit nunmehr 31 Jahren ausgetragene Entwicklerkonferenz WWDC wird wegen der Coronakrise in diesem Jahr nur online stattfinden, wie der Konzern schon im März ankündigte. Jetzt stehen Termin und Programmpunkte fest: Neben der Keynote am 22. Juni wird es ein "State of the Union" zu den verschiedenen Plattformen, über 100 Engineering-Sessions, neue Entwicklerforen, 1-on-1-Labs mit mehr als 1.00...

