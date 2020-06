BlackRock ist das neue Goldman Sachs: Der Finanzkonzern hält immer mehr Fäden in der Hand.Der Siegeszug von BlackRock schien unaufhaltsam. Seit langer Zeit war der Vermögensverwalter in der Branche die unangefochtene Nummer 1 beim verwalteten Vermögen. Angreifer Vanguard wurde deutlich auf Abstand gehalten. Doch im Zuge des Corona-Crashs nahmen die Assets under Management bei BlackRock um fast eine Billion Dollar ab. Und Vanguard holte gegen den Trend auf. Auch der Aktienkurs von BlackRock stürzte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...