Was für ein Bullrun: Kostete eine Endor-Aktie (WKN: 549166) Mitte März noch 20 Euro, handelte ein Papier in Stuttgart am Donnerstag bei 123 Euro. Die Geschäfte laufen wie geschmiert. SD-Lesern, die die Aktie seit Erstempfehlung halten, beschert das einen Geldregen. Endor startete sein operatives Geschäft zu Zeiten des Neuen Marktes. Inzwischen gehört die Tech-Schmiede, die je nach Bedarf in Asien produzieren lässt, zu den größeren Gaming-Adressen Deutschlands. Doch Endor-Produkte sind nicht nur ...

