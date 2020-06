Der Zahlungsdienstleister Wirecard wird erneut von Hackerangriffen gegen Kritiker eingeholt. Die kanadische Forschungsgruppe CitizenLab berichtet in einer am Dienstag veröffentlichten Studie, Hacker hätten unter anderem gezielt Short-Seller und kritische Journalisten ins Visier genommen. Was den Autoren der Studie dabei auffiel: Viele der Betroffenen beschäftigten sich mit Wirecard. Ein so genanntes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...