Wien (www.anleihencheck.de) - Der AT1-Primärmarkt war seit 20. Februar aufgrund der Coronakrise und den damit zusammenhängenden Spreadausweitungen im künstlichen Tiefschlaf, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Regulatorische Änderungen (CRR2) sowie ein in den letzten Wochen positives Marktumfeld gepaart mit kontinuierlich engeren Spreads auf dem Sekundärmarkt hätten nun diese Woche zu zwei EUR AT1 Emissionen geführt. ABN habe EUR 1 Mrd. gepreist (PNC5, Rendite 4,375%, IPT 5,25/5,5%) und die Commerzbank habe EUR 1,25 Mrd. (PNC5,8, Rendite 6,125%, IPT 7%) an den Primärmarkt gebracht. Das Investoreninteresse sei mit Orderbüchern von jeweils über EUR 8 Mrd. mehr als solide gewesen. Vor allem die nun erlaubte Nutzung von AT1 und Tier2 Verbindlichkeiten zur teilweisen Deckung von Säule 2 (P2R) Anforderungen könnte so weitere Emissionen bringen. (Ausgabe 17 vom 10.06.2020) (12.06.2020/alc/n/a) ...

