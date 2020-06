++ Europäische Aktien mit Erholungsversuch ++ DE30 prallt von der unteren Grenze der Overbalance-Struktur ab ++ Lufthansa (LHA.DE) kämpft in Belgien um staatliche Beihilfen ++Die europäischen Märkte eröffneten heute mit bärischen Gaps und vertieften damit die gestrigen Rückgänge. Die meisten der wichtigsten Indizes aus Europa notieren jedoch wieder in die Gewinnzone. Der DE30 wird rund 0,5% höher gehandelt, während der polnische WIG20 (W20) rund 3% an Wert verliert (die polnische Börse blieb gestern geschlossen). Die Bundesregierung hat sich Berichten zufolge auf eine Mehrwertsteuersenkung geeinigt. Die Maßnahme wurde in das zweite deutsche ...

