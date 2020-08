An der Wall Street dominieren auch am Dienstag die Bullen.Der Dow Jones eröffnete die Dienstagssitzung mit einem Zuschlag von 0,61 Prozent auf 27.961,64 Punkte und kann im Anschluss mit Plus 1,08 Prozent bei 28.103,48 Punkten notieren. Damit steigt der US-Leitindex erstmals seit Februar über die psychologisch wichtige Marke von 28.000 Zählern.US-Präsident Donald Trump brachte niedrigere Steuern auf Kapitalerträge ins Spiel, das dürfte Börsianern zufolge die jüngste Rally noch befeuern. ...

