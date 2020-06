Berlin (www.anleihencheck.de) - "Im Moment sehen zumindest die Aktienmärkte nicht danach aus, als ob sie mehr Forward Guidance oder andere FED-Instrumente benötigen um zu florieren. Wichtig ist ein gesundes Maß an Transparenz. Eine Rückkehr zur FED-Politik von vor 1994, als keinerlei geldpolitische Änderungen angekündigt wurden, will natürlich niemand. Trotzdem sollte man sich auf einen Mittelweg beschränken, bei dem die FED ihre Ziele definiert und angibt, was sie in welchem Zeitrahmen zu tun gedenkt, um diese zu erreichen. Jedoch sollte auch die FED nicht zu langfristig denken, denn dann wird aus einer Prognose schnell Kaffeesatzleserei", so die Experten von LYNX Broker. ...

