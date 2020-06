Wien (www.anleihencheck.de) - Angesichts der gestrigen Risk-Off-Stimmung gab es auch am EUR-Credit-Primärmarkt kaum Deals zu beobachten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Einzig Sig Combibloc sei mit einer Dualtranche-Anleihe aktiv gewesen (A: EUR 450 Mio., Kupon: 1,875%, 3J; B: EUR 550 Mio., Kupon: 2,125%, 5J). Am Mittwoch sei hingegen insbesondere im Non-Financial-Segment ein emissionsreicher Tag verzeichnet worden. Allen voran habe Volkswagen eine Dualtranche-Hybridanleihe (A: EUR 1,5 Mrd., Emissionsrendite: 3,5%, PNC5; B: EUR 1,5 Mrd., Emissionsrendite: 3,875%, PNC9) platziert. Des Weiteren seien Enexis (EUR 500 Mio., MS+60 BP, 12J), Edenred (EUR 600 Mio., MS+145 BP, 9J), Iliad (EUR 650 Mio., MS+285 BP, 6J), Tieto (EUR 300 Mio., MS+235 BP, 5J), SNAM (EUR 500 Mio., MS+80 BP, 10J) und Iqvia (EUR 711 Mio., Emissionsrendite: 2,875%, 8NC3) mit Deals am Markt gewesen. ...

