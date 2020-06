Märkte um 12: DAX legt wieder den Vorwärtsgang ein - Lufthansa wieder gesucht

Nach dem kräftigen Kurseinbruch vom Vortag kann der DAX am Freitagmittag wieder etwas Boden gutmachen. Zeitweise liegt der Index mit 1,5 Prozent in der Gewinnzone. Damit konnte wieder die wichtige 12.000er-Marke zurückerobert werden. Rückenwind kommt von der Wall Street. Die Futures auf die wichtigsten US-Indizes liegen deutlich in der Gewinnzone. In den USA ist also mit einem freundlichen Handelsauftakt zu rechnen.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +1,5% 12.145 MDAX +1,1% 25.788 TecDAX +0,2% 3.086 SDAX +0,7% 11.365 Euro Stoxx 50 +1,4% 3.187

Die Topwerte im DAX sind Lufthansa (WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125), MTU Aero Engines (WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0) und Daimler (WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000). Die Aktie der Lufthansa kletterte am Freitagmittag zeitweise um rund 6 Prozent und setzt damit die Mitte Mai gestartete Aufhol-Rallye fort. Im Fokus stand am Freitagmittag auch die Aktie von Novo Nordisk (WKN: A1XA8R / ISIN: DK0060534915). Novo Nordisk will das Portfolio auf eng mit der Kernkompetenz Diabetes verbundenen Krankheiten ausweiten. Dazu ist jetzt die milliardenschwere Übernahme des US-Pharma-Unternehmens Corvidia Therapeutics geplant.

