von Klaus Schachinger, Euro am SonntagVoraussichtlich während der kommenden zwei Jahre will sie 120 ältere Jets durch neue ersetzen. Indiens Luftfahrtmarkt wird nach Einschätzung von Experten auch weiterhin weltweit am stärksten expandieren. Anleger sehen darin einen Lichtblick in der aktuell schwierigen Lage. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...