Investitionen erweitern das Cloud-Security-Portfolio von Wipro, um der wachsenden Nachfrage von Unternehmen nach Schutz ihrer Cloud-Infrastruktur vor Identitäten mit übermäßig risikoreichen Berechtigungen gerecht zu werden

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Informationstechnologie, Beratung und Geschäftsprozessdienstleistungen, gab heute eine Partnerschaft mit CloudKnox Security bekannt. Das gemeinsame Lösungsangebot von Wipro und CloudKnox ermöglicht es Unternehmen, ihre Hybrid- und Multi-Cloud-Infrastruktur proaktiv zu schützen und zu verwalten, indem sie Identitäten mit zu vielen Berechtigungen kontinuierlich erkennen und bereinigen.

Wipro Ventures, die Corporate-Investment-Sparte von Wipro, investierte in CloudKnox im Rahmen seines kürzlich angekündigten Fund II in Höhe von 150 Millionen US-Dollar, um die strategische Partnerschaft zu stärken.

Die zügige Einführung von Hybrid- und Multi-Cloud-Infrastrukturen durch Unternehmen führt zu einer Ausweitung der Angriffsfläche und setzt sie infolgedessen neuen Cyber-Sicherheitslücken aus. Mit der Verbreitung von Hybrid- und Multi-Cloud-Workloads und Identitäten (ob Menschen, Servicekonten, Bots oder Ressourcen) wird das Problem der Verwaltung von Autorisierungen und Befugnissen im Zusammenhang mit Berechtigungen für Identitäten immer komplexer und dringlicher.

Wipro wird ein "As-a-Service"-Angebot zur Zugriffssteuerung für Hybrid-Clouds anbieten, das auf CloudKnox basiert. Das Unternehmen wird seine Cyber-Defense-Center der nächsten Generation für die Bereitstellung des Dienstes einsetzen. Dieses Angebot bietet Kunden kontinuierlichen Schutz für kritische Cloud-Ressourcen durch die Durchsetzung von Least-Privilege-Richtlinien (Richtlinien bezüglich der geringsten Berechtigungen). Die Lösung wird Folgendes umfassen:

Sichtbarkeit und Einblick in Identitäten, Berechtigungen, Aktionen und Ressourcen über mehrere Cloud- und Hybrid-Cloud-Infrastrukturen hinweg

Aktivitätsbasierte Autorisierung für menschliche und nicht-menschliche Identitäten wie Servicekonten, Application Programming Interface Keys, Bots oder Ressourcen wie Recheninstanzen.

Der "CloudKnox Just Enough Privileges (JEP)"-Controller zur automatischen Anpassung exzessiver Identitätsberechtigungen

Erkennung von Anomalien und Analyse von Identitätsaktivitäten in privaten und öffentlichen Cloud-Infrastrukturen

Aktivitätsdaten in forensischer Qualität für eine einfache Compliance-Berichterstellung und eine leistungsstarke Query-Schnittstelle zur Untersuchung von Problemen

Sheetal Mehta, Chief Information Security Officer Senior Vice President, Cybersecurity Risk Services bei Wipro Limited sagte: "Während die Akzeptanz der privaten und öffentlichen Cloud zunimmt, sind die bestehenden Sicherheitslösungen nicht ausreichend, um Identitäten und Ressourcen in einer solch hybriden Umgebung zu verwalten. Mit dieser Partnerschaft hat Wipro einen Pionier-Vorteil und bietet Identitätsverwaltung und sichere Cloud-Workloads für Kunden, die hybride Cloud-Infrastrukturen migrieren und verwalten."

"Das aktuelle Marktumfeld fördert die groß angelegte Einführung von Multi-Cloud- und Hybrid-Cloud-Infrastrukturen, was zu einer noch größeren globalen Nachfrage nach der CloudKnox-Plattform führt", so Raj Mallempati, COO bei CloudKnox. "Wir freuen uns sehr, Wipro als strategischen Partner begrüßen zu dürfen, um dieser Nachfrage gerecht zu werden und unsere Kundenexpansion weiter zu beschleunigen. Dies folgt darauf, dass Gartner CloudKnox als ‚Cool Vendor' in den Bereichen IAM und Betrugsbekämpfung bezeichnet hat. Die CloudKnox-Plattform zur Verwaltung von Berechtigungen ergänzt das Wipro-Angebot für Access Governance (Zugriffskontrolle) für Hybrid-Clouds ‚as-a-Service' perfekt, indem sie ein kontinuierliches und anpassungsfähiges Rahmenwerk für die Verwaltung von Cloud-Berechtigungen bereitstellt, das sicherstellt, dass Identitäten und Ressourcen nur die Berechtigungen erhalten, die sie zur Durchführung ihrer täglichen Aufgaben benötigen."

Für weitere Informationen über die Partnerschaft zwischen Wipro und CloudKnox besuchen Sie bitte https://cloudknox.io/partners/wipro-microsite/

