Hamburg (ots) - Großes Interesse für das NDR Doku-Drama "125 Jahre Nord-Ostsee-Kanal: Verbindet die Meere, teilt das Land": Im Schnitt 1,843 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer haben bundesweit den Film von Dietrich Duppel am Donnerstag, 11. Juni, im NDR Fernsehen verfolgt. Im Norden schauten 913.000 Menschen zu. Der Marktanteil lag hier bei 15,3 Prozent, bundesweit bei 6,2 Prozent. Das Doku-Drama lief in der NDR Reihe "Unsere Geschichte".NDR Intendant Joachim Knuth: "Vom Bau eines Kanals so zu erzählen, dass es Menschen mitreißt, ist hohe Kunst. Wenn dazu noch ein begeisterter Moderator und lebensechte Charaktere kommen, wird es außergewöhnlich. Ich gratuliere allen, die an dem Projekt vor und hinter der Kamera beteiligt waren, zu ihrem Erfolg. So wird Geschichte lebendig.""125 Jahre Nord-Ostsee-Kanal: Verbindet die Meere, teilt das Land" erzählt die bisher unbekannte Geschichte des Nord-Ostsee-Kanals, der meistbefahrenen künstlichen Wasserstraße der Welt. Mit Moderationen von Hubertus Meyer-Burckhardt, aufwendigen Spielszenen, bildgewaltigen Aufnahmen des Kanals, spannenden Interviewpartnern und einzigartigen Bildern von Glasplatten-Fotografien des Wasser- und Schifffahrtsamtes Kiel schildert Duppel die 125-jährige Geschichte des Kanals vom Baubeginn bis heute. Zu den Darstellerinnen und Darstellern zählen Charles Brauer (Otto von Bismarck), Jytte-Merle Böhrnsen (Emma) und Nicolaus König (Ingenieur Otto Baensch).Weitere spannende Hintergründe zur Geschichte des Nord-Ostsee-Kanals bietet ein großes Online-Dossier (www.NDR.de/nok (http://www.NDR.de/nok))."125 Jahre Nord-Ostsee-Kanal: Verbindet die Meere, teilt das Land" ist eine Produktion von jumpmedientv im Auftrag des NDR, gefördert mit Mitteln der nordmedia. Die Redaktion hatte Marc Brasse (NDR).Fotos: www.ARD-Foto.de (http://www.ARD-Foto.de)