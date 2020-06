Zürich (www.fondscheck.de) - Der großen Erschütterung folgte die enorme Erholung der Finanzmärkte, so die Experten von Swisscanto Invest Auch Unternehmensanleihen mit Investment Grade (IG)-Rating seien betroffen gewesen und hätten Kurseinbußen zwischen 15 und 25 Prozent zum Höhepunkt des Rückschlags erlitten. "Die Notenbanken waren in dieser Ausnahmesituation der Corona-Krise gefordert und erfüllten bis dato die Erwartungen der Marktteilnehmer. Die Unterstützung der Notenbanken, insbesondere seien EZB und FED genannt, sorgten für positive Impulse im Segment der IG-Corporates und wir sehen mittlerweile in etwa die Vorkrisenkurse. Der fast vollständige Verlustausgleich aufgrund der Geldpolitik sorgt für Stabilität, aber in sicheren Gewässern sind wir selbstverständlich noch nicht", so Maurizio Pedrini, Head Credit Fixed Income, Swisscanto Invest. ...

