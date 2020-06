Bei First Mining Gold geht es momentan Schlag auf Schlag: Erst in der vergangenen Woche bündelte man die Kräfte mit Treasury Metals für das Goldlund-Projekt. Nun konnte man die Hälfte der künftigen Silberproduktion auf dem Flaggschiff-Projekt Springpole an First Majestic Silver veräußern; im Gegenzug gibt es 22,5 Mio. US-Dollar.

Die Portfolio-Werte werden gehoben

Stück für Stück hebt First Mining Gold (0,33 CAD | 0,21 Euro; CA3208901064) die Werte in seinem Portfolio an Goldprojekten. Erst in der vergangenen Woche gab man einen Deal mit Treasury Metals bekannt. Demnach bringt man sein Goldlund-Projekt bei dem Rohstoff-Developer ein, dass dann zusammen mit deren Goliath-Projekt zur Produktion geführt werden soll (ausführlich hier). Nun kann man sich voll auf sein Flaggschiff-Projekt Springpole konzentrieren, dass bereits über eine Ressource mit 4,67 Mio. Unzen Gold und 24,19 Mio, Unzen Silber in der Kategorie "indicated" verfügt.

Silber-Produktion verkauft

Genau genommen geht es um den Silberanteil in dem Springpole-Vorkommen. Dieser sogenannte Silver-Stream wurde nun zur Hälfte an First Majestic Silver verkauft. Man kann davon ausgehen, dass beide Seiten wissen, was sie tun, denn First Majestic ist einer der wenigen Großaktionäre von First Mining. Konkret wird das sukzessive 22,5 Mio. US-Dollar in die Kasse von First Mining spülen. First Majestic erwirbt mit dieser Transaktion das Recht auf die Hälfte der künftigen Silberproduktion ...

