12.06.2020 Die ISRA VISION AG (ISIN: DE 0005488100) - das ehemalige TecDAX- bzw. SDAX-Unternehmen hat jetzt die letzte Hürde genommen und wird nun zu einer Division im Konzernbereich Industrial Technique. ISRA wird weiterhin eigenständig von ihrem Hauptsitz in Darmstadt an den internationalen Märkten agieren. Nach der Freigabe durch das Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) am 11. Juni 2020 sind alle Vollzugsbedingungen erfüllt. Mit der Abwicklung des Angebots (sog. Settlement) ist für den 24. Juni 2020 zu rechnen. Damit erfolgt auch die Auszahlung des Kaufpreises von 50,00 ...

