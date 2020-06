Der US-Autovermieter Hertz ist insolvent. Am Dienstag titelten wir "Bankrotte Unternehmen sind die neuen Börsen-Stars". Dazu gehört auch die Aktie von Hertz. Obwohl insolvent, haussierte die Aktie die letzten Tage im Zuge der "lass uns alles kaufen"-Rally an der Wall Street. Alles wurde gekauft, wirklich alles! Was war los? Am 23. Mai hatte Hertz in den USA und Kanada Insolvenz angemeldet (hier mehr Details). Gut 1 Milliarde Dollar Cash stehen 19 Milliarden Dollar Verschuldung gegenüber. Hertz konnte sich mit seinen größten Gläubigern offenbar nicht auf eine langfristige Reduzierung der Zahlungen einigen.

Und nun? Normalerweise rauschen Aktien in der Insolvenz Richtung Null. Aber bei Hertz, wie bei einigen anderen Pleiteunternehmen dieser Tage auch, da läuft die Party. Unglaublich. Kurz vor der Insolvenz im Mai noch bei 2,84 Dollar, fiel die Aktie dann nach der Insolvenz-Verkündung bis zum 26. Mai auf 0,43 Dollar im ...

