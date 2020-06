Die Lufthansa will spätestens Anfang Juli an den Flughäfen in Frankfurt und München zusammen mit Partnern Corona-Tests anbieten. Passagiere könnten sich vor dem Abflug auf das Virus untersuchen lassen können und das Ergebnis liege binnen vier Stunden vor, sagte ein Konzernsprecher am Freitag und bestätigte damit einen Bericht des "Spiegel".

