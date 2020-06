Die Turbulenzen an den Kapitalmärkten seit Jahresbeginn haben neben den starken Bewegungen bei Anleihen und Aktien auch die Währungen wieder verstärkt in den Fokus kommen lassen.Denn die Renditen in der jeweiligen Investitionswährung, ob nun durch Finanzinvestitionen oder bei Direktinvestitionen in das entsprechende Land, sind nur durch die Linse des jeweiligen Wechselkurses zur Bilanzwährung bewertbar.Dies gilt nicht nur für schwache Emerging Market - Währungen, sondern insbesondere für die Weltreservewährung US-Dollar. Ein Blick auf den US-Dollar-Index zeigt seine relative Entwicklung.Der US-Dollar-Index stellt das Verhältnis von 6 Währungen im Vergleich zum US-Dollar dar, wobei der Euro mit einem Anteil von 57,6 % im Index gewichtet ist. Die weiteren Währungen sind der japanische Yen (13,6 %), das britische Pfund (11,9 %), der kanadische Dollar (9,1 %), die schwedische Krone (4,2 %) sowie der Schweizer Franken (3,6 Prozent). Anhand des Verlaufs des Dollar-Index lässt sich die Stärke oder Schwäche des US-Dollars ablesen.

