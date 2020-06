Im Rahmen des gestrigen, erneuten massiven Aktienkursgewitters, das dem DAX-Future im Handelszeitraum von 8 - 22 Uhr gegenüber dem Vortagesschluss (22 Uhr) ein maximales Kursminus von - 5,8 % bescherte, wurde auch unser bei 11830 Punkten gesetztes Maximalkorrekturziel für den DAX zunächst durch das Fallbeil der abstürzenden Märkte innerhalb nur weniger Minuten schlagartig unterschritten (Tagestief erst bei 11746 Punkten).Bis zum Futurehandels-Ende um 22 Uhr stellte sich jedoch wieder eine leichte DAX-Stabilisierung auf 11826 Punkte ein, also damit bis fast exakt auf unsere gesetzte DAX-Korrekturzielmarke von 11830 Punkten.Angesichts dieser nahezu gegebenen Punktlandung blieben wir daher selbstverständlich unserer gestrigen Ankündigung treu, die zur Tradegate-Eröffnung um 8 Uhr bei einem Kurs von 2,632 Euro eingegangene Absicherungsposition im DB X-TRACKERS 2x SHORTDAX ETF (LU0411075020) zum Tradegate-Schlusskurs um 22 Uhr bei 2,872 Euro in allen 5 Strategie-/Themendepots nun wieder zu schließen. Der sich aus dieser Transaktion ergebende Kursgewinn betrug also immerhin 9,1 %.

