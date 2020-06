Der Bitcoin-Kurs ist in der Nacht auf Freitag kurzzeitig um bis zu fünf Prozent in den Bereich von 9.265 Dollar zurückgefallen. Doch der Rebound läuft bereits und die enorm wichtige 10.000-Dollar-Marke bleibt in Reichweite. An der aussichtsreichen Lage im Chart hat sich also nicht viel geändert. Der Fokus liegt somit weiterhin auf dem Bereich von 10.000 Dollar. Aus charttechnischer Sicht ist es für den Bitcoin derzeit die Marke schlechthin: Beinahe exakt auf diesem Level verläuft ein horizontaler ...

Den vollständigen Artikel lesen ...