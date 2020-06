HMS Bergbau AG: CFO scheidet ausDGAP-Ad-hoc: HMS Bergbau AG / Schlagwort(e): Personalie/Sonstiges HMS Bergbau AG: CFO scheidet aus12.06.2020 / 14:48 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Art. 17 MAR vom 12. Juni 2020HMS Bergbau AG: CFO scheidet ausBerlin, 12. Juni 2020: Der Aufsichtsrat der HMS Bergbau AG, ein führendes unabhängiges Rohstoffhandels- und -vermarktungsunternehmen in Deutschland, gibt mit Bedauern den Rückstritt von Steffen Ewald bekannt.Steffen Ewald hat aus persönlichen Gründen den Aufsichtsrat gebeten, seinen Vorstandsvertrag vorzeitig aufzulösen. Steffen Ewald, der seit rund 6 Jahren erfolgreich bei der HMS Bergbau AG für das Ressort Finanzen im Vorstand verantwortlich zeichnet, wird im Rahmen seiner persönlichen Lebensplanung neuer Geschäftsführer für die Technischen Werke in Eberswalde.Der Aufsichtsrat stimmt mit Bedauern dem Niederlegungsgesuch zum 31. August 2020 zu. Er dankt Herrn Steffen Ewald für die stets erfolgreiche und konstruktive Zusammenarbeit. Zudem wünscht der Aufsichtsrat Herrn Ewald alles Gute für seine berufliche Zukunft in seinem Heimatort."Herr Ewald hat mit seiner erfolgreichen Arbeit, seinem Engagement und seiner Expertise maßgeblich zu der Entwicklung der HMS Bergbau AG in den vergangenen 6 Jahren beigetragen. Auch ich danke Herrn Ewald für die stets gute Zusammenarbeit und wünsche ihm viel Erfolg bei seiner neuen beruflichen Herausforderung", so Heinz Schernikau, CEO und Gründer der HMS Bergbau AG.Dennis Schwindt (COO) wird die Aufgaben von Herrn Steffen Ewald bis auf weiteres übernehmen.Der VorstandKontakt: Unternehmenskontakt: HMS Bergbau AG An der Wuhlheide 232 12459 Berlin T.: +49 (30) 65 66 81-0 F: +49 (30) 65 66 81-15 E-Mail: info@hms-ag.com URL: www.hms-ag.comHMS Investor Relations Kontakt: GFEI Aktiengesellschaft Ostergrube 11 30559 Hannover T.: +49 (511) 47 40 23 00 F.: +49 (511) 47 40 23 19 www.gfei.ag E-Mail: investors@hms-ag.com12.06.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: HMS Bergbau AG An der Wuhlheide 232 12459 Berlin Deutschland Telefon: 030 65 66 81-0 Fax: 030 65 66 81-15 E-Mail: hms@hms-ag.com Internet: www.hms-ag.com ISIN: DE0006061104 WKN: 606110 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board) EQS News ID: 1068931Ende der Mitteilung DGAP News-Service1068931 12.06.2020 CET/CEST