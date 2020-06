=== M O N T A G, 15. Juni 2020 *** 04:00 CN/Industrieproduktion Mai *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Mai, Frankfurt *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Umsatz 2Q, Stockholm 10:00 DE/Ernst & Young, PG (virtuell) zur Studie "Die größten Pharmafirmen weltweit" *** 10:50 EU/EZB, Ergebnis der Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Handelsbilanz April 11:00 DE/Verband der Vereine Creditreform, PK zu "Insolvenzen in Deutschland 1. Halbjahr 2020", Düsseldorf 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 14:00 DE/Wirtschaftsausschuss des Bundestags, Öffentliche Sitzung zum Energieeinsparrecht für Gebäude/EEG, Abschaffung Solardeckel und Mindestabstände Windkraft, Berlin 14:00 DE/Umweltausschuss des Bundestags, Öffentliche Sitzung zu ökologischen Aspekten des Kohleausstiegs, Berlin *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Juni 15:30 DE/Bundesarbeitsminister Heil, Statement beim virtuellen Bürgerdialog "Europa nach Corona", Berlin *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 17:00 DE/SAP SE, Keynote von CEO Klein auf virtueller Messe Sapphire Now *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage Juni *** - EU/Online-Beratungen von EU-Ratspräsident Michel, EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und EU-Parlamentspräsident Sassoli mit britischem Premier Johnson über künftige Beziehungen D I E N S T A G, 16. Juni 2020 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Flughafen Frankfurt 24. Kalenderwoche, Frankfurt 07:45 CH/Seco, vierteljährliche Konjunkturprognose (Juni) *** 08:00 DE/Großhandelspreise Mai *** 08:00 DE/Verbraucherpreise Mai (endgültig) *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Mai 10:00 DE/Evotec SE, Online-HV 10:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Online-HV 10:00 DE/SGL Carbon SE, Online-HV 10:00 FR/Internationale Energieagentur, Monatsbericht zum Ölmarkt *** 10:50 EU/EZB, Ergebnis der Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Arbeitskosten 1Q *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Juni 11:00 DE/SLM Solutions Group AG, Online-HV *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:00 DE/Konjunkturprognose des IWH - Institut für Wirtschaftsforschung Halle, Halle 12:00 DE/Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH), Konjunkturprognose Sommer 2020, Halle 12:00 AT/S&T AG, Online-HV *** 12:30 EU/EZB, Zuteilung LTRO *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Mai *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Mai *** 16:00 US/Lagerbestände April *** 22:02 US/Oracle Corp, Ergebnis 4Q, Redwood Shores 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats M I T T W O C H, 17. Juni 2020 *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen Mai *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe April *** 08:00 GB/Verbraucherpreise Mai *** 09:30 DE/SAP SE, PK CEO Klein auf virtueller Messe Sapphire Now 09:30 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin *** 10:00 DE/Henkel AG & Co KGaA, Online-HV 10:00 DE/SAP SE, PK CFO Mucic auf virtueller Messe Sapphire Now 10:00 DE/Dermapharm Holding SE, Online-HV *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7- und 84-tägiger Laufzeit *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Mai 11:00 DE/Amadeus Fire AG, Online-HV 11:00 DE/Symrise AG, Online-HV 11:00 DE/Bundesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit Kelber, Vorstellung des Tätigkeitsberichts, Berlin 11:30 DE/Deutsche Telekom AG, virtuellen PG zu den weiteren 5G-Plänen, Bonn 11:30 DE/Zuteilung Neuemission 10-jährige Bundesanleihe über 5 Mrd EUR 12:00 DE/Bundesverkehrsminister Scheuer, Vorstellung des Programms für die EU-Ratspräsidentschaft, Berlin 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Mai 15:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Ministerpräsidenten, Treffen zu aktuellen Themen, Berlin *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 22:00 US/Fed, Rede von Cleveland-Fed-Präsidentin Mester (2020 stimmberechtigt im FOMC) bei einer virtuellen Veranstaltung des Council for Economic Education - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht - EU/Kommission, voraussichtlich Entscheidung zur Fusion von Fiat Chrysler und Groupe PSA, Brüssel D O N N E R S T A G, 18. Juni 2020 *** 07:30 DE/Wirecard AG, ausführliches Jahresergebnis und ausführliches Ergebnis 1Q, Aschheim *** 08:00 DE/Cancom SE, Ergebnis 1Q, München *** 08:00 CH/Handelsbilanz Mai 08:00 GB/National Grid plc, Jahresergebnis, London 09:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Regierungserklärung im Bundestag zum EU-Gipfel und deutscher EU-Ratspäsidentschaft, Berlin *** 09:30 CH/SNB, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 10:00 EU/EZB, Wirtschaftsbericht *** 10:00 DE/Konjunkturprognose des IfW - Institut für Weltwirtschaft *** 10:00 DE/BASF SE, Online-HV 10:00 DE/Delivery Hero SE, Online-HV 10:00 DE/Scout24 AG, Online-HV *** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 10:50 EU/EZB, Ergebnis der Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:00 DE/Bundeskanzleramt, Briefung zum EU-Gipfel, Berlin 11:00 DE/Varta AG, Online-HV 11:00 DE/Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA, Online-HV 11:00 DE/Gesco AG, Online-HV *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung vierter TLTRO3 12:00 DE/Internationaler Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten, Gespräch (virtuell) mit Deutsche-Post-CEO Appel (Veranstaltung vom Vorabend) 12:00 LU/Befesa SA, Online-HV *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Juni *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Mai 16:30 DE/Bundesverband deutscher Banken, Veranstaltung "Banken ON SCREEN" zum Thema: "Europas Antwort auf Libra: Potenzial und Bedingungen eines programmierbaren Euro", Berlin - DE/Pharma SGP Holding SE, Bekanntgabe Ausgabepreis F R E I T A G, 19. Juni 2020 *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht Juni mit Entwicklung der Steuereinnahmen *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Mai *** 09:20 DE/Pharma SGP Holding SE, Erstnotiz im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse 09:30 DE/Zeal Network SE, Online-HV *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone April *** 10:00 DE/Deutsche Telekom AG, Online-HV 10:00 DE/Kuka AG, Online-HV 10:00 DE/Nemetschek SE, Online-HV *** 10:50 EU/EZB, Ergebnis der Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:00 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Online-HV 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:30 RU/Russische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 14:30 US/Leistungsbilanz 1Q *** 16:00 DE/SAP SE, PK des Vorstands auf virtueller Messe Sapphire Now *** - EU/Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs (per Videokonferenz) *** - DE/Eurex, Großer Verfallstag (Hexensabbat) für Aktienindex-Optionen und -Futures - EU/Ratingüberprüfungen für Serbien (Moody's), Zypern (Moody's) - Märkte/Börsenfeiertag Schweden, Finnland S O N N T A G, 21. Juni 2020 - RS/Parlamentswahl in Serbien ===

