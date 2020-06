Nach dem jüngsten Kursrutsch nutzen einige Anleger die Gelegenheit zum Wiedereinstieg in die Aktienmärkte. Der Dax legte am Freitag rund ein halbes Prozent auf 12.042 Punkte zu, der EuroStoxx50 etwa ein Prozent auf 3178 Zähler. Am Donnerstag hatten sie noch rund 4,5 Prozent verloren.

Den vollständigen Artikel lesen ...