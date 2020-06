MAGDEBURG (dpa-AFX) - Wegen eines Ausbruchs des Coronavirus sind in Magdeburg von Montag an sechs Schulen und zwei Kinder- und Jugendeinrichtungen geschlossen. Die Infektionsketten seien noch nicht vollständig nachvollziehbar, teilte das Gesundheitsamt am Freitag mit. "Derzeit wissen wir noch nicht, warum es die neuen Erkrankungen in so vielen verschiedenen Familien gibt", sagte der Amtsarzt Eike Henning. In Magdeburg sind den Angaben zufolge nun 132 Covid-19-Fälle gemeldet (Stand: Freitag 11.00 Uhr). Zwei Erkrankte werden derzeit in Krankenhäusern behandelt, eine weitere Person ist in der Nacht zum Freitag gestorben, wie das Gesundheitsamt mitteilte.



Die Grundschule "Am Umfassungsweg" stellte ihren Unterricht bereits ab Freitag ein. Betroffen sind außerdem die Grundschule "Salbke", die Gemeinschaftsschulen "Heinrich Heine" in Buckau, "Thomas Müntzer" im Stadtteil Neue Neustadt und "Wilhelm Weitling" in Neu Olvenstedt. Auch die Berufsbildende Schule "Otto Schlein" in Westerhüsen bleibt für 14 Tage geschlossen. Der Jugendclub "Knast" am Moritzplatz und das Kinder- und Jugendhaus "Bauarbeiter" im Neustädter Feld stellen ihre Betreuungsangebote ebenfalls ein.



"Magdeburg und seine Bevölkerung sind bisher gut durch die Coronakrise gekommen - wir merken aber durch die Entwicklungen seit gestern, dass wir in unseren Bemühungen um Hygiene und Abstand nicht nachlassen dürfen", sagte der Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD).



Als Konsequenz aus den neuen Fällen verhängte das Gesundheitsamt den Angaben zufolge rund 70 Quarantäneanordnungen. Diese betreffen die Familien der Erkrankten, die Teilnehmenden einer Elternversammlung in der Grundschule "Am Umfassungsweg" und die Mitglieder einer Sprachlerngruppe, wie die Stadt mitteilte./rew/DP/mis

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de