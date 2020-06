Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die V-förmige Erholung am Markt hat manche überrascht. Doch wie geht es nun weiter? Marktkenner Chris Zwermann von Zwermann Financial blickt in dieser Sendung unter anderem auf die Charts von DAX, TecDAX und S&P 500. Was das charttechnische Bild für die weitere Entwicklung bedeuten könnte, dazu verrät der Technische Analyst mehr im Interview mit Moderatorin Viola Grebe.