(shareribs.com) London 12.06.2020 - Nach der jüngsten Korrektur an den Aktienmärkten kommt es am Freitag zu einer Gegenbewegung. Der Goldpreis kann sich dennoch erholen, wobei erneut schwache Konjunkturdaten helfen. Die bisher veröffentlichten Konjunkturdaten für April und Mai verdeutlichen, wie stark der Konjunktureinbruch weltweit ist. Am Freitag wurde mitgeteilt, dass die Industrieproduktion in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...