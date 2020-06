Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Tiefrote Aktienmärkte, Flucht in sichere Staatsanleihen: Am gestrigen Donnerstag haben der kräftige Kursrutsch an den Aktienmärkten und die deutlichen Gewinne von Bundesanleihen abermals gezeigt, wie labil die Lage ist, so die Deutsche Börse AG.Heute sei wieder Ruhe eingekehrt, die als solide geltenden Bundesanleihen verlieren würden. Dennoch würden die Renditen zehnjähriger Bundesanleihen bei nur minus 0,42 Prozent liegen, vergangene Woche seien es zeitweise minus 0,27 Prozent gewesen. ...

