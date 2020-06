KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Dänemark-Touristen aus Deutschland dürfen ab Montag entgegen ursprünglicher Regierungspläne auch wieder in Kopenhagen übernachten. Die im Land umstrittene Ausnahmeregelung für die dänische Hauptstadt bei den Einreise-Möglichkeiten wird aufgehoben, wie Justizminister Nick Hækkerup am Freitag vor Reportern sagte. Bei der Regelung, dass man für die Einreise nach Dänemark mindestens sechs Übernachtungen gebucht haben müsse, bleibe es aber.



Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hatte Ende Mai angekündigt, dass Touristen aus Deutschland, Island und Norwegen ab dem 15. Juni wieder nach Dänemark kommen dürfen. Bedingung dafür war jedoch, dass sie mindestens sechs Übernachtungen im Land gebucht haben, etwa in Ferienhäusern, Hotels oder auf Campingplätzen. Von der Öffnung ausgenommen werden sollten ursprünglich die Hauptstadt und ihre Nachbarkommune Frederiksberg. Das hatte unter den Dänen zu Unverständnis geführt. Kopenhagen gilt als größter Touristenmagnet des Landes./trs/DP/mis

