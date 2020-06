In der Corona-Krise ist Amazon präsenter denn je. Der US-Internetkonzern profitiert zum einen vom Boom der Online-Bestellungen, zum anderen verdient Amazon mit seiner Cloud-Sparte AWS viele Geld am stetig steigenden Datenvolumen im Zuge der Pandemie. Nach dem Dip vom Donnerstag gibt die Aktie am Freitag wieder Gas.Wie wertvoll wird Amazon noch? Behält RBC-Analyst Mark Mahaney Recht, ist der Internetkonzern an der Börse bald 1,6 Billionen Dollar schwer. Zum Vergleich: Alle 30 DAX-Werte kommen derzeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...