(Zusammenfassung) Zürich (awp) - Die Implenia-Abspaltung Ina Invest Holding hat bei ihrem Börsendebut am Freitag an der SIX einen verhaltenen Start hingelegt. Der Kurs sank im Handelsverlauf unter den Ausgabepreis. Der Schlusskurs am ersten Handelstag betrug 22,20 Franken. Verglichen mit dem Ausgabepreis von 22,42 Franken ...

