FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einer Achterbahnfahrt ist der deutsche Aktienmarkt wenig verändert ins Wochenende gegangen. Der DAX fiel um knapp 0,2 Prozent auf 11.949 Punkte. Im frühen Geschäft hatte er schon deutlich niedriger gestanden, zwischenzeitlich aber auch klar ins Plus gedreht. "Nach dem erneuten Rückschlag der vergangenen Tage sind die Anleger nervös", sagte ein Marktteilnehmer. Einerseits hoffe der Markt auf eine schnelle wirtschaftliche Erholung, andererseits gebe es daran aber auch Zweifel.

So warnte die DZ Bank vor zu hohen Erwartungen. Bis ein Impfstoff gefunden sei und die letzten Einschränkungen der Bewegungsfreiheit fallengelassen würden, werde es aus heutiger Sicht wohl bis zum Frühjahr oder Sommer 2021 dauern. "Bis dahin darf man auch in Deutschland nicht mit einem wirklich dynamischen Aufschwung rechnen", heißt es einem Ausblick des Hauses.

"Wir gehen davon aus, dass die Börsenrally zunächst an Schwung verlieren wird", so die Schlussfolgerung der DZ-Anlagestrategen. An den Aktienmärkten sei die Bewertung zuletzt schon stark gestiegen. Mittelfristig stünden die Chancen hingegen gut, dass sich der DAX in Richtung der alten Hochs bewege.

Lufthansa an der Gewinnerspitze

Auf der Gewinnerseite konnten sich Lufthansa um 3,1 Prozent erholen auf 10,47 Euro. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat Forderungen nach schärferen Vorgaben im Lufthansa-Rettungspaket zurückgewiesen. Es sei nicht Aufgabe von Regierungen, Unternehmen "am grünen Tisch vorzuschreiben, wie sie Entscheidungen gestalten sollen", sagte Altmaier am Freitag in Berlin. Die Politik müsse vielmehr dafür sorgen, dass Unternehmen "überleben und möglichst viele Arbeitsplätze erhalten und schaffen können".

Bayer erholten sich um 1,7 Prozent. Die Autoaktien profitierten von einer positiven Studie der Investmentbank Goldman Sachs: Daimler kamen um 2 Prozent voran, BMW um 1 Prozent und VW um 1,2 Prozent. Auf der anderen Seite verloren Adidas 1,8 Prozent, Fresenius Medical Care 1,7 Prozent und Merck 1,7 Prozent.

Fortschritte bei Finanzierung der Thyssen-Aufzugsparte

Im MDAX zogen Fraport um 2,4 Prozent an. Gewinner des Tages waren allerdings Thyssenkrupp. Händler verwiesen auf Presseberichte über Fortschritte beim Verkauf der Aufzugsparte. Demnach soll die Finanzierung der notwendigen 8,25 Milliarden Euro auf Käuferseite stehen. Schon in den kommenden Tagen soll der Mix aus Anleihen und Krediten institutionellen Investoren angeboten werden. Thyssenkrupp gewannen 7,8 Prozent.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 118,0 (Vortag: 133,3) Millionen Aktien im Wert von rund 5,00 (Vortag: 5,44) Milliarden Euro. Es gab 11 Kursgewinner und 19 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.949,28 -0,18% -9,81% DAX-Future 11.983,00 -0,38% -8,46% XDAX 11.980,23 +1,52% -8,79% MDAX 25.477,06 -0,15% -10,02% TecDAX 3.069,17 -0,34% +1,80% SDAX 11.267,25 -0,15% -9,95% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 175,52 27 ===

June 12, 2020 11:46 ET (15:46 GMT)

