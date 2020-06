Halle (ots) - Das definitive Nein des britischen Premierministers Boris Johnson, die gegenwärtige Übergangsphase nach dem Austritt aus der Union Ende Januar vielleicht doch noch zu verlängern, um einen besseren Handelsvertrag hinzubekommen, hat sich in Luft aufgelöst. Nun steht fest: Am 1. Januar 2021 werden sich Großbritannien und die EU entweder auf der Basis eines ausgehandelten Abkommens oder aber als Wettbewerber ohne Deal gegenüberstehen.

Das verändert viel. So oft wie in den vergangenen Monaten der Satz von der Zeit, die abläuft, zitiert wurde, muss jedem auch auf der Insel klar sein, dass es nun um ernsthafte Gespräche geht. Ob die am kommenden Montag wirklich beginnen können, kann man nur hoffen.



Pressekontakt:



Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de



Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/4622317

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de