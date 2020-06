NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Buy" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Angesichts der bevorstehenden Sommermonate richte sich der Fokus der Anleger wieder auf den Pegelstand des Rheins, schrieb Analyst Alan Spence in einer am Freitag vorliegenden Studie. Spence erinnerte daran, dass im Jahr 2018 sehr niedrige Wasserstände des Flusses die Logistikketten des Industriekonzerns und seiner Wettbewerber durcheinandergebracht hätten. Bereits jetzt liege der aktuelle Pegelmesswert von Kaub um 45 Prozent unter dem historischen Durchschnitt für Juni./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2020 / 11:07 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2020 / 11:07 / ET



ISIN: DE0007500001

