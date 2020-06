Medieninformation

Datacolor richtet Mitarbeiterbestand auf aktuelle Marktsituation aus

Die Datacolor passt ihre Organisation an die derzeit schwierige Wirtschaftsentwicklung in den Kernmärkten an und reduziert den Personalbestand weltweit im oberen einstelligen Prozentbereich. Damit stärkt sie ihre finanzielle Flexibilität und die Voraussetzung, sich auch im derzeit schwer einschätzbaren Wirtschaftsumfeld erfolgreich zu entwickeln. Die strategischen Wachstumsprojekte und die Entwicklung des erfolgreichen Sortiments werden planmässig weitergeführt.

Luzern, 12. Juni 2020

Finanztermine

27. Oktober 2020 Publikation Eckdaten 2019/20 17. November 2020 Publikation Geschäftsbericht 2019/20 9. Dezember 2020 Generalversammlung 2019/20

Über Datacolor

Datacolor ist ein weltweit führendes Unternehmen für digitale Farbmanagementlösungen, das Software, Hardware und Dienstleistungen für eine präzise Farbwiedergabe bei Materialien, Produkten und Fotoaufnahmen anbietet. Seit 50 Jahren nutzen viele weltweit führende Unternehmen, Hersteller und kreative Profis Datacolors innovative Technologien, um eine konstante Farbintegrität zu erzielen. Das Unternehmen umfasst ein Netzwerk aus Vertriebs- und Servicegesellschaften in mehr als 100 Ländern, von Europa, über Nord- und Südamerika bis Asien. Datacolors Kunden stammen aus den Industriebereichen Textil und Bekleidung, Farbe und Druck, Automobil, Plastik, Fotografie und Videografie. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite https://www.datacolor.com/de/.