BRÜSSEL (dpa-AFX) - Als Lehre aus der Corona-Krise wollen die EU-Staaten ihre Industrien künftig unabhängiger vom Rest der Welt aufstellen. Um ähnliche Schocks künftig zu vermeiden, sei es wichtig, die "Widerstandsfähigkeit und Unabhängigkeit unserer strategischen Wertschöpfungsketten" zu stärken, sagte der kroatische Wirtschaftsminister Darko Horvat am Freitag nach Beratungen mit den für Industrie zuständigen EU-Ministern. Kroatien hat derzeit den Vorsitz der EU-Länder inne. In einer gemeinsamer Erklärung betonten die 27 Minister zudem, dass zugleich die Prinzipien einer offenen Wirtschaft mit freiem und fairem Handel aufrechterhalten werden müssten.



Während der Corona-Krise war es etwa bei Medikamenten zu Lieferengpässen gekommen, weil Europa abhängig von der Produktion in kostengünstigeren Ländern ist./wim/DP/he

