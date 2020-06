DAX, S&P500 & Co. haben am Donnerstag einen der größten Tageseinbrüche ihrer Geschichte erlebt. Welche Besonderheiten zeigen der neuerliche Aktien-Einsturz und wie ist er insgesamt einzustufen? Eine Gegenüberstellung mit den bislang schwächsten Börsentagen in der Historie. Weitere Themen der Sendung: 1) Annäherung der Indizes an alte Höchststände - ein bullishes Zeichen? 2) Top-TSI-Aktie Moderna: Ein guter "Corona-Hedge". 3) TV-Depot: Neue Limits für die Wirecard-Position vor der Veröffentlichung ...

