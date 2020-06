Baltimore (www.fondscheck.de) - Die Börsen und vor allem die Technologie-Titel haben sich nach dem Pandemie-Schock sehr schnell wieder erholt, so Margaret Vitrano, Co-Portfolio Manager des Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund (ISIN IE00B19Z8W00/ WKN A0MUYQ).Es sei überraschend, dass in diesem Pandamie-Abschwung Wachstumstitel trotzdem noch am besten abgeschnitten hätten. Und so sehr das auch überraschen möge, es sei erklärbar: Wachstumsaktien seien oft Tech-Titel und die seien von Shutdown und Heimarbeit nicht nur weniger betroffen gewesen, sondern hätten davon stark profitieren können. Die Pandemie habe die digitale Transformation beschleunigt, angeführt von Unternehmen wie Akamai Technologies und Amazon. Wir dachten, wir würden mehr Unternehmen sehen, die die Erwartungen nicht erfüllen und insgesamt deutlich volatilere Ergebnisse, so die Experten von Legg Mason. Stattdessen habe es überraschend starke Resultate und gute Ausblicke in allen Tech-Bereichen gegeben. Dabei hätten Unternehmen der Informationssicherheit ebenso stark abgeschnitten wie Cloud- und Datenanbieter wie VMware, Nutanix und Splunk. Diese würden davon profitieren, dass Unternehmen mehr Cloud-Anwendungen nutzen würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...