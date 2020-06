NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street hat sich ein wenig von dem panikartigen Kursrutsch am Vortag erholt. Die wichtigsten Aktienindizes schlossen am Freitag nach einem nervösen Handelsverlauf teils deutlich im Plus. Letztlich sorgten erfreuliche Konjunkturdaten für Zuversicht: Das von der Universität Michigan erhobene Verbrauchervertrauen war im Juni stärker als erwartet gestiegen.



Der US-Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 1,90 Prozent auf 25 605,54 Punkte, verzeichnete aber dennoch einen Wochenverlust von 5,55 Prozent. Denn am Donnerstag war das Börsenbarometer um knapp 7 Prozent eingebrochen. Eine düstere Konjunktureinschätzung durch die US-Notenbank Fed und die Furcht vor einer zweiten Corona-Welle hatten die Anleger in die Flucht getrieben.



Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Freitag um 1,31 Prozent auf 3041,31 Zähler nach oben. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,79 Prozent auf 9663,78 Punkte./la/he



