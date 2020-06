FRANKFURT (Dow Jones)--An einem Abend mit einem lebhaften Geschäft mit deutschen Aktien nach Börsenschluss sind am Freitag laut einem Händler von Lang & Schwarz Hugo Boss gesucht gewesen. Der britische Einzelhändler Frasers Group hatte sich Anteile am MDAX-Konzern von 4,7 Prozent gesichert. "Ein solcher Anteil weckt noch nicht unbedingt Übernahmefantasie, aber immerhin", sagte der Marktteilnehmer. Hugo Boss wurden am Abend 3 Prozent fester gestellt.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 12.013 11.949 +0,5% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

