Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - June 12, 2020) - The common shares of Bluma Wellness Inc., previously listed as Goldstream Minerals Inc. (GSX.H) have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Bluma Wellness Inc. owns and operates a vertically-integrated, licensed medical cannabis company in the State of Florida doing business as "One Plant Florida". One Plant Florida cultivates, processes, dispenses and retails medical cannabis to qualified patients in the State of Florida through multiple retail dispensaries and an innovative next-day door-to-door e-commerce home delivery service, thereby offering convenient access for its customers and meeting the demands of an evolving retail landscape. Bluma plans to continue expanding its cultivation and distribution operations as the Florida market grows and may enter into other US states where the production, distribution and use of cannabis is permitted under state law.

Les actions ordinaires de Bluma Wellness Inc., auparavant inscrites sous le nom de Goldstream Minerals Inc. (GSX.H), ont été approuvées pour l'inscription au CSE.

Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Bluma Wellness Inc. possède et exploite une entreprise de cannabis médical sous licence intégrée verticalement dans l'État de Floride, faisant affaire sous le nom de «One Plant Florida». One Plant Florida cultive, transforme, distribue et vend du cannabis médical à des patients qualifiés dans l'État de Floride via plusieurs dispensaires de vente au détail et un service de livraison à domicile innovant de porte-à-porte le jour suivant, offrant ainsi un accès pratique à ses clients et répondre aux exigences d'un paysage commercial en évolution. Bluma prévoit de continuer à étendre ses activités de culture et de distribution à mesure que le marché de la Floride se développe et pourrait entrer dans d'autres États américains où la production, la distribution et l'utilisation de cannabis sont autorisées par la loi de l'État.

Issuer/Émetteur: Bluma Wellness Inc. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): BWEL.U Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 82 780 962 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 60 721 500 CSE Sector/Catégorie: Life Sciences/Sciences Biologiques CUSIP: 096426 10 1 ISIN: CA 096426 10 1 4 Boardlot/Quotité: 100 Consolidation: 16.07201 Old to 1 New/16.07201 Ancien à 1 Nouveau Trading Currency/Monnaie de négociation: US$/$US Trading Date/Date de negociation: le 15 juin/June 2020 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 31 décembre/December Transfer Agent/Agent des transferts: Odyssey Trust Company

