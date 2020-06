REGENSBURG (dpa-AFX) - "Mittelbayerische Zeitung" (Regensburg) zu Schule in Corona-Zeiten



Dass häusliches Lernen nur begrenzt funktioniert, ist deutlich geworden. Mal fehlt fürs Homeschooling die technische Ausstattung, mal gibt es Probleme mit digitalen Lehr- und Lernmethoden. Dazu kommen Reibereien innerhalb der Familie - und das nicht nur in bildungsfernen Elternhäusern. Eltern können nicht im Homeoffice arbeiten, wenn sie zugleich ihre Kinder zum Lernen anleiten sollen. Ins Büro können sie auch nicht, wenn der Nachwuchs nicht in die Schule darf. Für Kinder und Jugendliche ist der Lernverlust enorm: Eine ganze Generation wird fast ein halbes Schuljahr verpassen./yyzz/DP/mis

