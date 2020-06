Das war eine wilde Fahrt für unsere Abonnenten am Freitag und Donnerstag im Turbo-Dienst. Zweimal rein um 11.850, raus auf 12.150 und 12.100, dazu einen Bear glattgestellt auf der 12.000, den wir weit oben gekauft hatten. Und dann final am Freitag Abend um 20 Uhr nochmal long rein in den DAX. (Hier geht es zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...