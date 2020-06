VW, Lufthansa, PayPal und Kingfisher: Die Hot Stocks der Woche

Volkswagen (WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039), Lufthansa (WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125), PayPal (WKN: A14R7U / ISIN: US70450Y1038) und Kingfisher (WKN: 812861 / ISIN: GB0033195214) gehörten in dieser Woche zu den Hot Stocks und dies nicht nur in Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Lufthansa

Mit der deutschen Lufthansa steigt ein weiteres Gründungsmitglied nach fast 32 Jahren aus dem DAX und somit der ersten deutschen Börsenliga ab. Damit geschieht jetzt das Unvermeidliche, denn die Kranich-Airline ist mit nur noch rund 5 Mrd. Euro Marktkapitalisierung ein Leichtgewicht geworden. Zwischenzeitlich hatte sich der Aktienkurs gegenüber dem Jahresstart halbiert. Doch der Rauswurf aus dem DAX am 22. Juni ist für die Aktionäre nur das kleinere Übel.

Lufthansa-Chart: Börse Stuttgart

Denn hätte nicht der Staat den Konzern mit einem insgesamt 8,7 Mrd. Euro schweren Kredit- und Beteiligungspaket vor der Insolvenz gerettet, würde die Aktie Anfang Juni nicht bei zeitweise rund 11 Euro stehen, sondern hätte sich vielleicht in einen Pennystock verwandelt. In den vergangenen Wochen konnte sich der Aktienkurs aber stabilisieren, und es eröffnet sich kurzfristig auch mit Blick auf den Start der Urlaubssaison deutliches Aufholpotenzial. Das nächste Kursziel ist hier das November-2019-Hoch bei 17,95 Euro. Langfristig ist das Gewinnpotenzial jedoch auch durch den DAX-Ausstieg begrenzt.

PayPal

Die Aktie von PayPal konnte zwischen dem März-Tief bei 82 US-Dollar und Anfang Juni um zwischenzeitlich rund 90 Prozent auf 156 US-Dollar zulegen. Damit wurden hier wieder einmal neue historische Höchstkurse erklommen. Die Papiere erhielten zuletzt Kursauftrieb durch die Meldung, dass sich der US-Konzern in Indonesien im Rahmen einer laufenden Finanzierungsrunde an Gojek, dem Betreiber der gleichnamigen "Super-App" beteiligt. Diese App bietet den Nutzern in Südostasien eine Vielzahl von Funktionen wie unter anderem Fahrdienstvermittlung, Food-Delivery, Online-Shopping und Zahlungsdienste.

