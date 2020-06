Seit ihrem spektakulären Absturz im Februar und März haben sich die wichtigsten Börsenindizes in den letzten Monaten phänomenal erholt. Der S&P 500 Index ist um etwa 40 % gestiegen. In der Zwischenzeit ist der FTSE 100 - der am meisten beachtete Index Großbritanniens - um fast 30 % gestiegen. Diese Markterholung wurde zweifellos von den Investoren begrüßt. Nach den Einbrüchen im Februar und März sehen die meisten Portfolios der Investoren jetzt viel gesünder aus. Allerdings würde ich mich jetzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...