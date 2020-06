Welch eine Woche - am Montag ein neuer Höchststand nach dem "Corona-Crash" und dann langsam runter, Donnerstag fast ein Ausverkauf und Freitag wieder eine Gegenbewegung nach oben, aber wie wird es weitergehen? Das letzte Wochenende machten wir uns Gedanken - einmal über die DURCHSUCHUNG BEI WIRECARD AM FREITAG805.06.) - Gründe, Hintergrund, Kurseinbruch und steigende Shortzahlen - kein guter Tag für die Longs. und erfreuten uns nochmals an der Rekordwoche - Schon fast zu gut? Rückblick: News von TUI, LPKF, Wirecard, Encavis, Evotec u.a. bewegten die Kurse. Wir erwarteten eigentlich schon für Montag ...

