Kalenderwoche 24 (08. bis 12.06.20) am KMU-Anleihemarkt - die neue 5,50%-Anleihe der publity AG befindet sich weiterhin in der Zeichnungsphase. Die neue Unternehmensanleihe 2020/25 (ISIN DE000A254RV3) des Asset Managers gehört zu den ersten öffentlich angebotenen Anleihe-Neuemissionen nach dem "Corona-Lockdown". Mehrheitsaktionär und publity-CEO Thomas Olek stellte sich in dieser Woche im neuen Live-Video-Format "IR-Call - Anleger trifft Vorstand" den Fragen interessierter Investoren und erklärte die Hintergründe der Emission.

Die R-LOGITECH S.A.M., Logistikdienstleister im Hafen- und Terminalgeschäft, hat ihre bestehende 8,50%-Anleihe 2018/23 (ISIN: DE000A19WVN8) um 35 Millionen Euro auf ein Gesamt-Volumen von nunmehr 160 Mio. Euro aufgestockt. Die Anleihe-Aufstockung soll laut Unternehmen u.a. der Finanzierung bestehender Projekte dienen. Die Emission wurde vollständig bei internationalen institutionellen Investoren platziert.Die neuen Anleihen aus der Aufstockung werden unter einer Interims-ISIN in den Open Market an der Börse Frankfurt einbezogen.

Die SANHA GmbH & Co. KG hat die am 4. Juni 2020 fällige und verschobene Zinszahlung für die Anleihe 2013/26 (ISIN: DE000A1TNA70) nun doch bereits am 10. Juni durchgeführt - und nicht erst im Juli wie zunächst angekündigt.Es handelt sich dabei um die Auszahlung eines 4,00%-Kupons für den Zeitraum vom 4. Dezember 2019 bis 4. Juni 2020 in Höhe von rd. 741.200 Euro. Die SANHA-Anleihe 2013/26 (WKN: A1TNA7) weist ein platziertes Anleihe-Volumen von ...

